Скончался гендиректор «Свердловскавтодора»

Накануне, 21 февраля, скончался генеральный директор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев.

Он родился 21 июля 1973 года в Свердловске. Дорожное предприятие возглавил в 2016 году, до этого работал в профильных организациях Нижнего Тагила и Новоуральска.

Как сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, прощание с Тюменцевым состоится 23 февраля в Верхней Пышме. В 10 утра в храме Успения пройдет отпевание, захоронение начнется в 11 на Верхне-Пышминском кладбище.

Екатеринбург, Марина Иванова

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