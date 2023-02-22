Налоговые льготы аэропорту Кольцово продлили до конца 2023 года

Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект о продлении налоговых льгот аэропортам и аэродромам на 2023 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед депутатами выступил министр экономики региона Руслан Садыков. Он пояснил, что для аэропортов предлагается снизить на 50% сумму налога на имущество организаций в случае выполнении двух условий:

– размер среднемесячной заработной платы работников организации в отчетном периоде составляет не менее 90% от размера средней заработной платы по области;

– сохранено не менее 90% среднесписочной численности работников по сравнению с прошлым годом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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