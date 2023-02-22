российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 февраля 2023, 11:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В двух районах Екатеринбурге перекроют улицы из-за строительства домов

В Чкаловском районе с 20 марта по 8 мая закрывается движение транспорта на пересечении улицы Титова и переулка Рижского. На этом участке будет прокладка наружных сетей водоснабжения для строящегося многоквартирного дома. Работы ведет застройщик «Виктория СКК», сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По той же причине будет перекрыта дорога в Виражном и Столярном переулках в Октябрьском районе с 28 марта по 28 апреля. На этих участках будет строительство сетей холодного водоснабжения к новым домам ООО «Промстройбизнес». После завершения работ строители обязаны восстановить благоустройство на улицах.

«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,