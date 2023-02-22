За сутки из Екатеринбурга вывезли 3500 тонн снега

После продолжительного снегопада, обрушившегося на Екатеринбург вчера, коммунальщики вывезли с улиц города 3509 тонн снега. В уборке было задействовано 400 машин и более 500 рабочих.

Как рассказал начальник участка по содержанию улично-дорожной сети Верх-Исетское ДЭУ Андрей Некрасов, ночью при уборке улиц сначала проходит звено из машин, которые сметают снег с проезжей части к бортовому камню. Затем двигается звено из грейдеров, которые формируют снежный вал. Подметальные трактора расчищают прилегающий тротуар сразу под вывоз снежных масс. Далее вступает в процесс снегопогрузчик, к которому привлекается техника для вывоза снега.

Коммунальщики в очередной раз напомнили, что машины, припаркованные у обочин, сильно затрудняют уборку снега. Особенно остро проблема стоит в Академическом. Там делают упор на дневную уборку снега, поскольку жители уезжают на работу. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышли 463 рабочих и 226 единиц спецтехники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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