На Урале будут судить рецидивиста, который убил женщину-инвалида ради 30 тысяч рублей

В Свердловской области 53-летнего рецидивиста будут судить за убийство женщины-инвалида, совершенное с особой жестокостью. Мужчина зарезал и забил до смерти прикованную к инвалидному креслу знакомую, чтобы похитить 30 тысяч рублей и три сотовых телефона.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, рецидивиста обвиняют в убийстве и разбое (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ). По данным следствия, 31 мая 2022 года пьяный 53-летний мужчина был в квартире своей знакомой в поселке Гагарском Белоярского района. Понимая, что 64-летняя женщина прикована к инвалидному креслу и не сможет оказать сопротивления, он вооружился «колюще-режущим и твердым тупым предметами» и нанес потерпевшей множественные ранения, от которых она скончалась на месте. Из квартиры мужчина похитил 30 тысяч рублей и три мобильных телефона.

«Данный рецидивист был задержан 6 июня 2022 года в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сыщиками уголовного розыска. За плечами у задержанного уже имелась судимость. В частности, в сентябре 2021 года он был приговорён к 250 часам обязательных работ за совершение кражи. Инкриминируемые ему сейчас преступления гораздо более тяжкие, и фигуранту теперь грозит уже безальтернативное лишение свободы, вплоть до пожизненного», – уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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