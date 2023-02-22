Семья под видом рыбаков перевозила килограммы наркотиков по России

В Башкирии задержали троих жителей Свердловской области, которые под видом рыбаков ездили по разным регионам и перевозили наркотики. В багажнике нашли не только рыбу, но и 24 кг запрещенных веществ. В отношении мужчин, чей наркобизнес был семейным, возбудили уголовное дело.

Информацию о задержании подтверждает МВД по Республике Башкортостан. В поле зрения Управления по контролю за оборотом наркотиков попали жители Свердловской области: 46-летний отец, его 26-летний сын, а также 43-летний друг семьи.

«МВД Медиа» со ссылкой на полицию сообщает, что мужчины гастролировали якобы в поисках хорошего места для зимней рыбалки. Они всегда с собой возили удочки, снасти и даже свежую рыбу. Но на самом деле перевозили крупные партии наркотических средств из одного региона в другой.

На трассе в Иглинском районе Башкирии злоумышленников задержали с огромной партией незаконного товара. В дополнительном багажнике на крыше их автомобиля обнаружено свыше 24 килограммов запрещенных веществ разных видов: марихуана, мефедрон, гашиш и даже кокаин. Распространять их планировали в нескольких регионах России. Еще 8 килограммов обнаружили в трех тайниках в районах Башкортостана.

Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. Оперативники устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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