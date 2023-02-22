В Екатеринбурге пробки 10 баллов

Сегодня короткий рабочий день, и Екатеринбург встал в 10-балльные пробки даже не в час пик.

Как сообщают автолюбители, заторы наблюдались и в течение дня: «С обеда стоит центр».

Сейчас затруднения во всех районах. Ситуацию усугубляют аварии.

«На Челюскинцев две аварии, в обе стороны. Стоят и в сторону вокзала, и в сторону центра», – говорят водители.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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