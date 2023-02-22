Заксо разрешило продать три государственных типографии

Депутаты свердловского заксобрания дали согласие правительству на продажу акций трех принадлежащих области типографий – в Первоуральске, Реже, Каменске-Уральском.

Перед депутатами выступил замглавы МУГИСО Сергей Сосновских. Он сообщил, что типографии по итогам 2021 года показали следующие результаты. Первоуральская: выручка – 32 млн рублей, убыток – 3 млн рублей, Режевская: выручка 33 млн рублей, чистая прибыль – 85 тысяч, Каменск-Уральская – выручка 55 млн рублей, прибыль 3,5 млн рублей. Продать типографии предлагается за 85 млн, 52 млн и 124,4 млн соответственно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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