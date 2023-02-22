«Автомобилист» в упорной борьбе уступил «Салавату Юлаеву»

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение на домашнем льду в матче против уфимского «Салавата Юлаева». Противостояние принципиальных соперников завершилось со счетом 1:3 в пользу гостей.

«Автомобилист» посвятил матч в Екатеринбурге Международному дню борьбы с детским раком. В ледовой арене болельщики могли купить лимитированную клубную атрибутику, в основу которой легли рисунки маленьких пациентов онкоцентра. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Кроме того, специальными гостями игры стали дошколята, победившие болезнь. Детей встретили аплодисментами – в КРК «Уралец» сегодня был аншлаг.

К сожалению, порадовать зрителей екатеринбургские хоккеисты не смогли. «Салават Юлаев» открыл счет в середине первого периода, а во второй двадцатиминутке удвоил преимущество. Дубль в составе уфимцев оформил Алексей Пустозеров.

«Автомобилист» сумел возродить интригу в самом начале третьего периода. Гости начали атаку из своей зоны, но Алексей Макеев сыграл по клюшке соперника, и шайба неожиданного отскочила назад к воротам «Салавата». Брукс Мэйсек воспользовался моментом и с кистей отправил шайбу в сетку над ловушкой вратаря Ежова. Екатеринбуржцы продолжали атаковать соперника, но «Салават» упорно отбивался. В концовке матча «Автомобилист» заменил вратаря на шестого полевого игрока и получил третью шайбу в пустые ворота.

«Игра оставила двоякое впечатление. Хороший третий период, где были неплохие моменты. В начале матча было два шанса в большинстве, но не смогли реализовать, так как здорово сыграл соперник. Во втором периоде действовали плохо, не хватило движения команде», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

До окончания регулярного чемпионата КХЛ остается два матча: 24 февраля «Автомобилист» сыграет в Екатеринбурге против «Трактора», а 26 февраля проведет выездной матч в Новосибирске против местной «Сибири». Результаты этих встреч повлияют на распределение команд в Восточной конференции и определят соперника екатеринбуржцев в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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