ГИБДД предупредила водителей об опасной погоде

ГИБДД Екатеринбург предупредила водителей о непогоде. Из-за начавшегося снегопада их просят быть внимательнее, снижать скорость и избегать опасных маневров. Также в ведомстве отметили неудовлетворительное состояние дорог и напомнили про соблюдение дистанции, боковых интервалов и опасности обгонов.

«Автолюбителям, особенно не имеющим достаточного опыта вождения, следует отказаться от поездок на личном транспорте», – напомнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции также попросили быть аккуратнее и пешеходов. «Переходить дорогу во время снегопадов следует только после полной остановки транспорта. Нужно учитывать расстояние до приближающихся автомобилей с учетом изменившейся погоды. В темное время суток необходимо иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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