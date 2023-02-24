Куйвашев Пригожину: «Стряпайте котлеты, мы сами разберёмся»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил главе ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Тот отнес Средний Урал к «регионам, где откровенно гадят, отказываясь с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину». Также Пригожин назвал «форменным беспределом… скандальную историю с Музеем истории Екатеринбурга», имея в виду назначение на должность директора экс-журналиста Игоря Пушкарева, которого осудили за дискредитацию ВС РФ.

««Беспредел», Евгений, – это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», – приводят слова Куйвашева телеграм-каналы.

В департаменте информполитики губернатора заявление не опровергли.

В прошлом году Куйвашев вступал в публичную полемику с шоуменом Владимиром Соловьевым, который критиковал Ельцин-центр и губернатора, который не ездил на Донбасс.

Екатеринбург, Елена Сычева

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