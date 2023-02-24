В зоопарке проснулся медведь

В зоопарке Екатеринбурга из зимней спячки вышел первый медведь. Это гималайский мишка Гай. В честь пробуждения его угостили тортом из творога с ягодами.

В прошлом году медведи вышли из спячки только в конце марта.

«В нашей стране гималайских медведей можно встретить в Уссурийском крае. Питаются они в основном растительной пищей, хищничают редко. Подвид дальневосточного гималайского медведя занесен в Красную книгу России», – рассказали в зоопарке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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