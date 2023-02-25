Часть Академического осталась без воды из-за коммунальной аварии

Сегодня утром жители части Академического района Екатеринбурга остались и без холодной, и без горячей воды.

Как рассказали «Новому Дню» горожане, отключение началось в районе семи утра. «В 7.30 диспетчерская нашей УК сообщила, что на водоканале авария и воду вернут в течение часа. В 9.40 воды нет, никакой», – поделилась жительница Академического.

По данным агентства, сейчас воды нет в нескольких десятках домов в квартиле улиц Чкалова и Вонсовского.

В пресс-службе Водоканала сообщили, что утечка произошла на улице Репина, ведутся ремонтные работы. Ориентировочно вода должна появиться через два часа.

Совсем недавно, 29 января, в этом районе уже была авария на сетях Водоканала, тогда воды у людей не было 4 часа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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