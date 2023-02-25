Заключенные женщины с Урала перепели Шамана (ВИДЕО)

Женщины из исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле перепели патриотическую песню Шамана «Встанем».

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области, 23 февраля в колонии состоялся праздничный концерт «Наши герои всегда с нами!», посвященный Дню защитника Отечества. «Зрителей покорила песня «Встанем!», исполненная победительницей отборочного тура Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки». Зал встал вместе с солисткой, этот номер никого не оставил равнодушным», – рассказал пресс-секретарь свердловского ГУФСИН полковник Левченко.

Заключенные перепели песню Шамана

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»