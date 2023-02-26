Гори-гори ясно, чтобы не погасло: в Академическом сожгли чучело Масленицы (ФОТО)

В воскресенье, 26 февраля, тысячи жителей Академического района пришли в Преображенский парк, чтобы отметить Масленицу.

Люди приходили всей семьей – дети, родители, бабушки и дедушки, некоторые пришли с домашними питомцами. Для горожан подготовили массу развлечений. Можно было поучаствовать в соревнованиях по катанию на лопате, по метанию веников, бегу в мешках, перетягиванию каната или в боях подушками на бревне. Кроме того, гости праздника катались на пони или лошадях, на «бананах» и тюбингах. На сцене выступали коллективы Академического района. Для всех желающих были открыты фотозоны с фольклорной символикой, а вдоль пруда работали фуд-корты с различными угощениями. Только застройщик раздал гостям тысячу бесплатных блинов. Гвоздем программы стало сжигание чучела Масленицы.

Сергей Ланцов, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое», пояснил: «Для нас как для главного застройщика района очень важно не просто строить комфортное жилье, но и дарить радость людям, сохранять народные традиции, быть вместе с народом».

Алексей Воробьев, один из основателей района, член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое», рассказал, как праздник менялся с годами и напомнил о его смысле: «Масленица в Академическом проходит уже в 14-й раз. Я помню самый первый раз, когда еще только появились первые дома. Тогда участниками праздника были только строители. Смотрю сейчас – целый город! Мы помним, что Масленица с дохристианских времен собирала вместе весь народ, и девочки на празднике смотрели за самыми ловкими, самыми сильными, самыми красивыми ребятами, выбирали их, и начинались свадьбы. И вот сейчас я смотрю на Академический: сколько здесь ребятни, сколько счастливых молодых семей! Я смотрю на них и верю, что так будет во всей нашей стране. Страна сильна народом, народ прибывает от Масленицы, да здравствует весна!»

Горожанка Галина Шубина рассказала, что ее внуки приехали на Масленицу в Академическом из других районов. «Мы были на других площадках, например, в парке Харитонова или ЦПКиО. Но, мне кажется, ваша программа интереснее!» – поделилась она.

Добавим, что новый район города становится с каждым годом все популярнее, привлекая все больше народу на свою Масленичную площадку. В этом году народные гуляния прошли на новой локации Преображенского парка – у реки, на месте, где был построен новогодний ледовый городок, а ранее, летом, размещались концертные площадки таких праздников, как Сабантуй и День города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

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