В «Пятерочке» торговали сухофруктами с личинками и жуками

В магазине «Пятерочка» в Екатеринбурге обнаружили сухофрукты с личинками и насекомыми. Проверку провел Роспотребнадзор. В отношении продавца и изготовителя выданы предостережения.

Сухофрукты с насекомыми попались покупательнице в «Пятерочке» на улице Чкалова, 258. Специалисты Роспотребнадзора без ведома представителей торговой сети выехали в магазин, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

«В ходе контрольного мероприятия в магазине обнаружена фасованная смесь сухофруктов с посторонними включениями в виде насекомых и личинок. Кроме того, продукция не имела маркировки», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В отношении продавца и изготовителя выданы предостережение и рекомендации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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