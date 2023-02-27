Представился покупателем, а потом вывез на пустырь и застрелил. В суд ушло дело убийцы тагильчанина

В суд направлено уголовное дело 27-летнего Анатолия Шишкина, который в марте прошлого года застрелил 34-летнего тагильчанина. По версии следствия, Шишкин нашел в интернете объявление о Volvo XC90 за 2,3 млн рублей, договорился с владельцем о встрече в центре Нижнего Тагила.

«Под предлогом проверки исправности автомобиля он предложил собственнику проехать на подобранный им участок местности. Убедившись, что там безлюдно, злоумышленник достал из сумки пистолет калибра 9 мм и потребовал от потерпевшего покинуть автомобиль. Получив отказ, обвиняемый сделал четыре выстрела в голову продавца, переместил тело на заднее сидение и сел за руль. Тело он спрятал в лесополосе под Невьянском и засыпал его снегом», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В полиции ранее рассказывали, что на следующий день нашли в Невьянске машину, а после задержали и подозреваемого в убийстве. Он собирался продать Volvo за 2 млн.

Прокурор Свердловской области Борис Крылов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шишкина, он обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и похищении паспорта и документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Сычева

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