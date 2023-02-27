За неделю в Екатеринбурге выпало 80 % месячной нормы осадков

За длинные февральские выходные из Екатеринбурга вывезли более 36 тысяч тонн снега. По данным синоптиков, за минувшую неделю выпало 80 % месячной нормы осадков.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в круглосуточной уборке города было задействовано 1 843 единицы спецтехники и более 2 тысяч рабочих. Для борьбы со скользкостью и наледью ушло около 500 тысяч тонн противогололедных реагентов и фракционного песка.

В ближайшие дни снегопады продолжатся, а дневная температура воздуха будет держаться около 0 градусов. На улицах города уже образовалась снежная каша и грязь. Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на рабочем совещании поручил районным службам благоустройства особое внимание уделить прометанию тротуаров и проезжей части.

Сегодня, по информации городской администрации, в уборке города задействовано 459 рабочих и 221 единица спецтехники, в том числе 37 КДМ, 53 трактора, 8 снегопогрузчиков, 18 грейдеров, 18 фронтальных погрузчиков, 68 самосвалов и другие.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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