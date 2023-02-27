За праздники в Свердловской области поймали 238 пьяных водителей

За время длинных праздничных выходных госавтоинспекторы поймали на дорогах Свердловской области 238 пьяных водителей, из них 45 отказались от освидетельствования, а 26 попались уже не первый раз. Всего за выходные госавтоинспекторы выявили более 9 тысяч нарушений ПДД. Кроме пьяных, было много таких, кто сел за руль без прав.

«Задержано 257 водителей, не имеющих права управления, 129 вообще никогда не получали водительских удостоверений, 42 ранее были лишены права управления за грубые нарушения ПДД, – сообщили в УГИБДД по Свердловской области. – За нарушение правил перевозки детей привлечено 215 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 2559 водителей».

Кроме того, за праздничные выходные на дорогах региона зарегистрировали 21 ДТП. В авариях погибли 2 человека и 29 получили травмы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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