Суд назначил штраф иммигрантке, подделавшей справку ради школы

В Екатеринбурге суд вынес решение по уголовному делу о подделке документов (ч.5 ст.327 УК РФ) в отношении гражданки соседнего государства. Женщина купила липовый бланк о прибытии по месту пребывания на имя своей дочери, и на основании него подала заявку на зачисление в первый класс школы № 215 в микрорайоне Солнечном. Девочку приняли, но после оказалось, что документы, на основании которых это было сделано, поддельные, на самом деле она «приписана» к улице Ляпустина на Вторчермете.
Мировой судья судебного участка № 4 Чкаловского района Екатеринбурга назначил женщине наказание – штраф 6 тысяч рублей.
Екатеринбург, Елена Сычева
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