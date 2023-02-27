«Ой, все!» В Первоуральске коммунальщики заблокировали жительницу, которая жаловалась на плохую уборку снега (ФОТО)

В Первоуральске аккаунт ПМУП ЖКХ во «ВКонтакте» заблокировал местную жительницу, которая жаловалась на плохую уборку дорог от снега. Женщина указала на недоработку коммунальщиков в районе коллективного сада № 53.
Но вместо решения или обсуждения проблемы ее кинули в «черный список».
Первоуральск, Владислав Тринько
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