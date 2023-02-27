Уральцы не увидят северного сияния

Жители Свердловской области не увидят северного сияния, хотя при ясной погоде это явление могли бы наблюдать многие уральцы, в том числе жители Екатеринбурга. Из-за мощных вспышек на солнце, которые случились на прошлой неделе, по всему миру люди наблюдают это атмосферное явление – следствие магнитной бури, спровоцированной активностью звезды.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы в Екатеринбурге и большей части региона будет идти снег. Небольшая передышка возможна около 10 часов вечера, но прояснений не ожидается, прогнозируется облачная погода, которая и помешает наблюдать явление.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»