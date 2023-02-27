Сотни заключенных добились от ФСИН компенсаций за плохие условия

Заключенные из Свердловской области стали чаще добиваться от учреждений ФСИН компенсаций за неудовлетворительные условия содержания.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в 2022 году количество исков, поступивших от приговоренных к лишению свободы, увеличилось в три раза. Заключенные жаловались на нарушения условий содержания под стражей и требовали компенсации от ФСИН. Судами области в 2022 году было рассмотрено 879 таких дел, а в 2021 году – 284. Почти в половине случаев исковые требования были удовлетворены судами полностью либо частично. Общая сумма компенсации, взысканной в пользу осужденных, составила 4 млн 720 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»