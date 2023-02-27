На Пермском тракте второй день подряд скапливается многокилометровая пробка (ФОТО)

На дороге Пермь – Екатеринбург в районе поселка Дружинино второй день копится огромная пробка. На текущий момент ее длина составляет 14 километров, на месте дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, затор простирается с 278-го по 292-й километры дороги Пермь – Екатеринбург. Водители говорят, что и вчера вечером на данном участке была большая пробка, особенно вечером, когда после длинных выходных люди возвращались в Екатеринбург. Ресурс «Яндекс.Пробки» со ссылкой на «Уралуправтодор» сообщает, что на 277-278-м километре из-за ремонта дороги организовано реверсивное движение, на соседних участках также чинят дорожное полотно.

«Для мониторинга обстановки на месте затора работают сотрудники МЧС России с беспилотными авиационными системами. Также для оповещения населения на 301-м километре развернут мобильный комплекс информирования и оповещения населения», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Водителей просят соблюдать дистанцию, не отвлекаться от управления автомобилем, проинформировать своих близких о своем местоположении. В случае технической неисправности автомобиля припаркуйтесь на обочине и не мешайте проезду машин. В случае ухудшения самочувствия обязательно сообщите по единому номеру вызова экстренных служб «112» или обратитесь к сотрудникам МЧС России на месте затора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»