У школьников Алапаевского района появится свой современный тир

В школе села Коптелово скоро откроется тир, в котором смогут заниматься подростки со всего Алапаевского района. Стрелковый комплекс «Орленок» из пяти стоек и мишеней приобрела за 415 тысяч рублей компания «ФОРЭС», она же выделила деньги на капитальный ремонт помещения, где обустроят тир.

В советское время в цокольном этаже школы уже было оборудовано помещение, где старшеклассники учились стрелять в рамках НВП. Затем этот предмет упразднили, а помещение использовали под склад. Теперь при помощи «ФОРЭС» тир будет возрожден.

Отсюда уже убрали старые бетонные блоки, расчистили и вывезли на строительных тачках 50 кубических метров грунта. Следующим этапом станет подготовка к бетонированию пола. Далее будут выполнены отделочные работы, а после – установлено профессиональное стрелковое оборудование.

«Идея создания тира нашла широкий отклик – не только в нашем образовательном учреждении, но и на территории всего Алапаевского района. Площадкой выбрано цокольное помещение, которое уже было на базе школы, но не использовалось по назначению в течение нескольких десятилетий. Его подготовкой занимались все вместе: я, наши преподаватели, родители учеников. Помочь приезжали воспитанники секции пулевой стрельбы МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское», – рассказал директор Коптеловской школы Антон Овсянников.

Добавим, в школе есть 10 мобильных биатлонных комплектов с пневматическими винтовками, которые переданы «ФОРЭС» в рамках реализации проекта «Биатлон в школу – биатлон в ГТО». Винтовки будут использованы на занятиях в тире.

«ФОРЭС» с 2019 года совместно с физкультурно-спортивным объединением «Юность России» реализует большой проект «Биатлон в школу – биатлон в ГТО», в рамках которого мы передали более тысячи комплектов оборудования в образовательные учреждения региона. В школы и колледжи Алапаевского района переданы более 60 комплектов. У директора Коптеловской школы Антона Овсянникова возникла идея продолжить развивать проект в пределах МО Алапаевский, создав на базе школы полноценную тренировочную базу. Компания эту инициативу поддержала. Мы рады, что у школьников есть возможность получать разностороннее образование. Возможно, кому-то из них занятия помогут определиться с будущей профессией и стать профессиональным спортсменом», – сказал исполнительный директор «ФОРЭС» Михаил Ловков.

Коптелово, Елена Владимирова

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