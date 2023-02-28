Ученые скоро выяснят, как рождаются звезды

Группа ученых, в состав которой входят два астрофизика Уральского федерального университета, приблизилась к разгадке, как рождаются звезды большой массы – в восемь и более раз превосходящие Солнце. Пока что это доподлинно неизвестно.

«Понять это важно, так как массивные звезды играют решающую роль в эволюции галактик. Они как особого рода фабрики производят множество необходимых строительных блоков для жизни Вселенной, изменяют внешний вид и влияют на эволюцию галактик. Оказывают огромное влияние на окружающую среду через процессы обратной связи – мощные истечения, звездные ветры, ионизующее излучение, взрывы сверхновых, порождают космические лучи высоких энергий и образование целых скоплений других звезд. Самые массивные звезды после смерти становятся черными дырами», – напомнили в пресс-службе УрФУ.

Ведущий научный сотрудник Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Андрей Соболев, который входит в группу исследователей зарождения массивных звезд, рассказал, что ученые уже приблизились к пониманию этого процесса. «По сути, нам удалось увидеть и доказать, что диск вокруг массивной протозвезды имеет структуру четырех спиральных рукавов, вдоль которых вещество падает на звезду», – отметил он.

«Открытие спиральной неустойчивости помогает связать неустойчивость диска с процессом образования звезд большой массы. На самом деле эта связь предполагалась в теоретических гипотезах много лет назад, но до сих пор не была подтверждена наблюдениями», – добавил руководитель исследования, сотрудник Национальной астрономической обсерватории Японии Росс Бёрнс.

В УрФУ напомнили, что наблюдать за рождением массивных звезд более тщательно помогают современные телескопы. На сегодня астрономы выяснили, что массивные звезды формируются в центрах вращающихся газопылевых дисков, чьи размеры измеряются в сотнях и тысячах астрономических единиц (то есть во много раз больше расстояния, на котором Земля вращается вокруг Солнца).

Екатеринбург, Елена Сычева

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