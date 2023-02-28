Писатель Сальников: «Если есть где-то античный ад, то он на Урале, по весне»

Писатель Алексей Сальников, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него», дал интервью Ксении Собчак. Помимо прочего они обсудили весеннюю уральскую погоду.

«Я не первый раз сталкиваюсь с мнением, что если и есть где-то античный ад, то он на Урале, по весне. Ну как-то так все грустненько у нас в Екатеринбурге, когда вся грязь вылезает из-под снега», – заметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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