В Екатеринбурге будут судить женщину, которая облила собутыльника растворителем и сожгла

В Екатеринбурге перед судом предстанет 39-летняя женщина, которая летом прошлого года пырнула ножом своего собутыльника, после чего облила его растворителем и подожгла. Мужчина больше месяца провел в больнице, но врачам не удалось его спасти. От полученных ожогов головы, шеи, живота и рук он скончался.

Инцидент произошел 6 августа 2022 года в одном из многоквартирных домов по улице Рощинской. Компания знакомых распивала алкоголь. Между женщиной и одним из мужчин произошла ссора, после чего женщина схватила нож и нанесла обидчику удар в левое плечо. Затем обвиняемая нашла бутылку растворителя, облила им голову, шею, руки и одежду мужчины и подожгла. В результате пострадавший получил термические ожоги второй и третьей степени на 35% поверхности тела: обгорели голова, шея, живот, руки. Мужчину доставили в больницу, но 13 сентября он скончался.

«Преступные действия обвиняемой создали реальную опасность для жизни и здоровья второго мужчины, находившегося в квартире, поскольку он спал в указанном жилом помещении в непосредственной близости от источника открытого огня, а также для жизни и здоровья иных жильцов многоквартирного дома, учитывая ночное время суток», – уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»