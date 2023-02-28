За сутки на уральских дорогах выпало 10 см снега

За последние сутки в западной и восточной частях Свердловской области выпало до 10 сантиметров снега. Последствия снегопада убирают 483 специализированных машины.

Кроме того, как сообщает ДИП, для борьбы с гололедом израсходовано 344 тонны песка, 12,2 тысячи тонн пескосоляной смеси. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и расчисткой в реальном времени помогает 51 автоматический пост дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Напомним, что на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада; II, III и IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Очистка тротуаров от снега – в течение 24 часов.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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