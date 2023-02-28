Благодаря праздникам заболеваемость ОРВИ снизилась на 28%

За прошлую неделю, половина которой пришлась на праздничные выходные, заболеваемость ОРВИ в Свердловской области официально снизилась на 28%: зарегистрировано 28 тысяч случаев.

По-прежнему чаще всего болеют дети: их в структуре 54%. По данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас среди возбудителей доминирует грипп В (неделей ранее был коронавирус). Также выделены вирусы гриппа А (Н1N1), SARS-CoV-2, РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы.

В Екатеринбурге за неделю выявили 12,5 тысячи заболевших, что на 21% меньше, чем неделей ранее и на 16% ниже среднемноголетнего показателя заболеваемости.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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