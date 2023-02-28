Это хакеры: в эфире ряда каналов появился сигнал воздушной тревоги

Сегодня днем в некоторых городах России и Свердловской области телепередачи неожиданно прервались тревожными сообщениями. В частности, жители Ревды увидели вместо мультфильмов сигнал: «Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие», – сообщает телеграм-канал «Ревда-инфо».

Пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявила, что бояться нечего: «В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!» Напомним, это уже не первый подобный случай. Похожий инцидент произошел 22 февраля. Тогда эфиры тоже резко прерывались, звучал женский голос, а на фоне сирена. Информация об этом появилась в ряде СМИ и в сообществах соцсетей. По одной из версий, были взломаны частоты радиостанций «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио».

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», – заявили в МЧС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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