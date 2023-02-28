Подростков чаще всего ловят на кражах, угонах автомобилей и «закладках»

За год в Екатеринбурге зарегистрировали 412 преступлений, совершенных несовершеннолетними. Чаще всего дети и подростки попадаются на кражах и грабежах, а еще на угонах автомобилей и незаконном обороте наркотиков.

«Согласно статистике в 2022 году на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 412 преступлений, совершенных несовершеннолетними, из них 164 – по статье «Кража», 40 – по статье «Грабеж», 28 – по статье «Неправомерное завладение автомобилем», 32 – по линии незаконного оборота наркотических средств. Также зарегистрировано 73 случая мошенничества, в том числе по схеме «родственник попал в ДТП», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

По всем фактам материалы уголовных дел органами следствия и дознания были направлены в суд. Уголовная ответственность для граждан наступает с 16 лет, а за такие преступления как кражи, грабежи, разбои, угоны, тяжкие преступления против личности – с 14 лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»