«Я художник, я так вижу». Можно ли использовать иллюстрации из нейросетей и не налететь на иск

Иллюстрации, созданные нейросетями, все чаще используются в коммерческих аккаунтах в соцсетях и в СМИ. При этом у любого изображения есть автор, даже если это искусственный интеллект. Можно ли использовать картинки, нарисованные нейросетью, чтобы потом не нарваться на иск о нарушении авторского права? «Новый День» обсудил этот вопрос с юристами.

«Нейросеть – это компьютерная программа. И вопрос здесь не в том, являются или не являются картинки, нарисованные нейросетью, объектом авторского права, а в том, кому эти права принадлежат, – рассуждает адвокат юридической фирмы «Юста-Аура» Евгений Дедков. – Если человек инициирует запуск соответствующего алгоритма, прилагает творческие усилия, то он и будет являться правообладателем. Но если программа автоматически генерирует изображение, то тут уже сложнее, надо разбираться, что было сделано конкретным пользователем и какой алгоритм создания».

Собеседник «Нового Дня» напомнил, что судебной практики по поводу изображений, сгенерированных нейросетями, в России не существует. «Пока можно только гадать, предлагать концепции: как будет на самом деле, будут ли рассматриваться такие споры, какую позицию займет суд. При рассмотрении конкурентного дела будет речь не об абстрактной нейросети, а о работе конкретного сервиса – какой алгоритм, какие функции и как квалифицировать данную работу – как предполагающую уровень творческих усилий или как выбор из строго ограниченных параметров, не носящий характер творческого труда», – добавил он.

Более однозначная позиция у адвоката конторы Lawguard Георгия Краснова. «Если мы говорим о России, то у созданных нейросетью изображений формально нет автора. Дело в том, что по российскому закону автором результата интеллектуальной деятельности признается только гражданин, творческим трудом которого такой результат создан (п. 1 ст. 1228 ГК РФ). В этой связи право авторства на территории нашей страны в настоящее время не признается ни за нейросетью, ни за разработчиком нейросети, ни за ее пользователем», – подчеркнул собеседник агентства.

При этом он напомнил, что есть исключение – если нейросеть использовалась как вспомогательный инструмент, и художник доработал это изображение, вложив в это существенный творческий труд. «Поэтому все созданные исключительно с помощью нейросети изображения можно свободно и безвозмездно использовать, не опасаясь претензий», – добавил Георгий Краснов.

Отметим, что в начале этого года юрист и типограф Мэтью Баттерик, художники Сара Андерсен, Келли Маккернан и Карла Отис подали коллективный иск против разработчиков и владельцев нейросетей Midjourney и Stable Diffusion, которые рисуют картинки по запросу. Они посчитали, что искусственный интеллект нарушает авторские права сотен тысяч художников, дизайнеров и фотографов, ведь обучение нейросетей строилось на базе миллиардов иллюстраций, взятых из интернета без согласия авторов, то есть результат «труда» нейросетей – этот лишь компиляция уже существующих изображений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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