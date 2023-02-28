На Урале будут судить банду «черных» риелторов, обманувших инвалидов и сирот на 24 миллиона рублей

В Свердловской области будут судить банду «черных» риелторов, которые обманом убеждали уральцев продать квартиры по доверенности. Среди потерпевших – инвалиды и дети-сироты, а общая сумма ущерба превысила 24,3 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении банды «черных» риелторов. Ее создала жительница Сысертского района 1969 года рождения, у которой был большой опыт в сфере совершения сделок с недвижимости, а также имелся доступ к сведениям о лицах, имеющих задолженность по коммунальным платежам. В состав банды входили 4 женщины и 3 мужчин, которые работали на территории региона с 2009 по 2020 годы.

По версии следствия, участники ОПГ общались с разными уральцами, распивали с ними алкоголь и обманом склоняли продать недвижимость, чтобы погасить задолженность за коммунальные платежи. На оставшиеся средства обещали купить другое жилье. Таким образом мошенники убеждали потерпевших оформить доверенность, а затем регистрировали переход права собственности на жилье на членов банды и на подконтрольных им лиц. Среди жертв были инвалиды и дети-сироты (достигшие совершеннолетия), которым квартиры предоставило государство.

«Потерпевшим в результате незаконных действий обвиняемых был причинен ущерб в размере свыше 24,3 млн рублей. Кроме того, обвиняемые пытались похитить права на недвижимость стоимостью свыше 4,3 млн рублей, однако им не удалось завершить свои преступные действия, – сообщили в пресс-службе прокуратуры. – В зависимости от роли и степени участия члены преступной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах», ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере», ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Пособничество в покушении на мошенничество». В отношении еще одного соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве».

Уголовное дело будет направлено в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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