К 8 Марта в Екатеринбург прибыли 25 грузовиков с розами и орхидеями (ФОТО)

К Международному женскому дню в Екатеринбург прибыли 25 грузовых автомобилей с цветами, выращенными за границей.

Как отмечают в пресс-службе Уральского таможенного управления, в этом году розы и лилии привозят в регион с мировой цветочной биржи в Амстердаме на автомобилях: изменилась логистика, а не страны происхождения. Цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии доставляются сначала в Нидерланды, а уже оттуда – в столицу Урала.

«Традиционно в начале года мы фиксируем рост импорта цветочной продукции, поставки идут стабильно. К 8 Марта в Екатеринбург уже прибыло 25 грузовых автомобилей с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. В ближайшую неделю еще ожидают 6 машин со 100 тоннами праздничного груза. Мы стараемся не задерживать этот нежный товар. Ведь чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее», – подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Все поступающие в Кольцово цветы декларируется в Уральской электронной таможне. За 233 тонны выпущенной цветочной продукции сумма таможенных платежей составила более 25 миллионов рублей.

Прежде чем цветы попадут в магазин, они в обязательном порядке пройдут фитосанитарный контроль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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