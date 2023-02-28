Авиакомпания рассказала подробности о рейсах в Санкт-Петербург

Рейсы в Санкт-Петербург из Екатеринбурга, которые выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии», осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс U6-623 Екатеринбург – Санкт-Петербург готовится к посадке в аэропорту Пулково точно по расписанию», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалинии».

Также там уточнили, что рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург – Екатеринбург готовится к взлету (борт должен был вылететь в 10:10 по местному, но его задержали). «Разрешение на вылет получено», – добавили в авиакомпании.

Напомним, сегодня днем аэропорт Пулково был закрыт для посадки и вылета самолетов из-за некоего неопознанного летающего объекта в зоне аэродрома. Воздушные суда разворачивали на посадку в Москву. Также в телеграм-каналах сообщалось, что в небо были подняты истребители. Позднее в Пулково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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