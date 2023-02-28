Уральские дизайнеры остались без тканей из-за землетрясения в Турции

Уральские бренды одежды могут оставить клиентов без летних коллекций – из-за землетрясения в Турции они остались без тканей. «Фабрика, с которой мы сотрудничали, находится в зоне бедствия, у них много пострадавших сотрудников, есть разрушения, поэтому пока производство остановлено. Мы выкупили все, что было на их складах, что подходит и нужно нам, но теперь придется искать новых поставщиков», – рассказал «Новому Дню» представитель одного из брендов, специализирующегося на женской спортивной одежде.

Информацию подтвердили и в другой компании. Там рассказали, что часть их заказов исполнители предложили распределить на другие турецкие производства, но пока неясно, готовы ли они выдавать такое же качество. «Сделаем пробный заказ у них. Посмотрим, что готовы предложить в Китае. Мы были бы рады сотрудничать с российскими производителями, но, к сожалению, по качеству трикотажа наши пока уступают даже КНР», – отметила собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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