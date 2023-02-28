Путин наградил Татьяну Мерзлякову за заслуги перед Отечеством

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова вошла в список тех, кого президент РФ Владимир Путин удостоил государственных наград.

Как сообщается в президентском указе, Татьяна Георгиевна награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с формулировкой «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, в 2020 году Татьяна Мерзлякова входила в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ. После начала специальной военной операции она активно занимается защитой прав мобилизованных и их семей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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