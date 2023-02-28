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Вторник, 28 февраля 2023, 14:24 мск

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Сборная Свердловской области выиграла Первенство России по волейболу среди юношей до 18 лет

Фото предоставлены Свердловской областной федерацией волейбола

Сегодня ночью в Екатеринбург вернулась сборная Свердловской области, которая под руководством тренеров Сергея Малашенко и Ивана Шаньгина выиграла Первенство России по волейболу среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в городе Волжский (Волгоградская область) 15-25 февраля.

В финальном матче уральские спортсмены одержали победу над соперниками из Белгородской области со счетом 3:1. При этом уральцы Гордей Качуров признан лучшим связующим турнира, а Александр Евсеев – самым ценным игроком.

Команда в этом же составе в августе прошлого года выиграла XI летнюю Спартакиаду учащихся России-2022, а в 2021 году большинство игроков команды стали серебряными призерами Первенства России.

Примечательно, что на Первенстве России уральские волейболисты не побеждали с 2020 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

Уральцы выиграли Первенство России по волейболу среди юношей
Так встречали победителей на родине сегодня ночью
На Первенстве России уральские волейболисты не побеждали с 2020 года

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