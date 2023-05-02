«Жгут, чтобы не получить штраф за сухостой». Пожарный назвал парадоксальную причину пожаров на Урале

В Свердловской области продолжается расследование причин крупных пожаров, в том числе на севере региона, где десятки людей лишились домов, а два человека погибли. Главная причина всех пожаров, объяснил «Новому Дню» руководитель противопожарной программы «Гринпис Россия» Григорий Куксин, – это поджоги травы. «Чаще всего – по бытовым и сельскохозяйственным мотивам. Люди или хотят чуть сэкономить на уборке, или облегчить подготовку почвы к вспашке, или избавиться от мусора, или даже верят, что так лучше растет трава, что так можно избавиться от клещей, хотя это мифы», – сказал Куксин.

Он объяснил, что есть и еще одна – парадоксальная – причина, зачем люди жгут траву. «Это поджоги с целью уйти от наказаний в области пожарной безопасности. Очень немногочисленные инспекторы пожарного надзора и лесничие не в состоянии ловить тех, кто поджигает траву, но зато легко могут оштрафовать любого собственника за то, что сухие трава или кусты у него на участке земли есть, а это тоже пожарное нарушение. Чтобы не допустить такого штрафа, собственник часто поджигает траву, поскольку на факте поджога он вряд ли попадется, а за оставшуюся траву его наверняка рано или поздно оштрафуют», – добавил специалист.

Также Куксин объяснил, что распространению пожаров способствует сжигание отходов работы лесопилок. «Везде, где люди работают на обработке древесины, остаются опилки. Их не перерабатывают, их надо куда-то деть. В итоге несанкционированные свалки опилок растут вокруг поселков. И, чтобы уменьшить объемы, их сжигают. Такие кучи опилок тлеют иногда годами (даже зимой), и все к этому привыкли и не воспринимают как пожар», – рассказал Куксин.

Он объяснил, как три фактора в итоге складываются в катастрофу. «Порыв ветра, искры летят в сухую траву, и огонь очень быстро идет на дома. Между домами тоже трава, огороды и поля заброшены, денег на минполосы у поселений нет... Все это в условиях дефицита сил пожарной охраны. И на выходные в апреле-мае такая ситуация вокруг каждой деревни. Люди жгут траву, у них горят опилки у пилорам, у них горят помойки, они жгут, прибираясь на кладбищах... Порыв ветра – и вокруг каждой деревни пожар. И пожарные вынуждены выбирать, куда ехать – вызовов больше, чем машин», – подчеркнул он.

Главное, что можно сделать, – не поджигать траву и мусор, выкашивать растительность вокруг домов, так как именно по траве огонь переходит от здания к зданию и от улицы к улице. Также нужно запасать воду и всевозможные средства тушения, от огнетушителей до насосов от собственных прудов. «При возникновении пожара самим думать о своей безопасности. Если есть возможность – поливать стены домов, сараев водой, тушить искры, летящие в траву и т.п. При явной опасности – эвакуироваться. Дома можно отстроить, особенно, если они застрахованы, а человека не вернуть. Ну и, конечно, добиваться от местных и региональных властей выполнения всех норм пожарной безопасности: минполос, дорог, водоемов, развития добровольной пожарной охраны в своем населенном пункте. И вовремя звонить пожарным (по телефону 112 или, при угрозе лесу, на 8 800 100 94 00)», – добавил Куксин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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