За выходные противопожарный режим нарушили больше 200 раз

За время первых майских выходных в Свердловской области оштрафовали больше 200 человек за нарушение особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В течение всех трех дней работали 300 групп, которые патрулировали леса, населенные пункты, чтобы пресечь нарушения, которые могут стать причиной пожаров.

«Всего за эти выходные в отношении нарушителей правил пожарной безопасности было составлено 211 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 79 определений о возбуждении административных расследований. Вместе с этим с начала пожароопасного периода этого года сотрудниками Госпожнадзора уже составлена почти тысяча протоколов об административных правонарушениях», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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