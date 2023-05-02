Семья погибшей роженицы отсудила у больницы около 9 млн рублей

В Свердловском областном суде завершилось рассмотрение иска семьи женщины, погибшей при родах, к Нижнесергинской центральной районной больнице.

Резонансное ЧП случилось еще в феврале 2019 года. Молодая женщина по имени Алиса умерла в больнице во время родов. В августе 2022 года Нижнесергинский районный суд признал акушера-гинеколога виновной в причинении смерти по неосторожности, ее приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года. Но врача освободили от наказания в связи с истечением сроков давности по делу.

Родители и муж погибшей женщины обратились в суд с требованием компенсировать им моральный вред и взыскать платежи по потере кормильца. Они запросили с больницы по 5 млн рублей в пользу родителей, 3 млн – в пользу мужа, 7 млн – в пользу несовершеннолетней дочери. Кроме того, они хотели взыскать в пользу мужа на содержание дочери по 10 417 рублей в месяц.

Районный суд удовлетворил требования частично. С больницы взыскали по 2 млн рублей в пользу родителей, 3 млн – в пользу дочери, 1,5 млн – в пользу мужа. Кроме того, суд обязал лечебное учреждение выплачивать супругу погибшей по 12 913 рублей ежемесячно на содержание ребенка. Если у больницы не хватит денег, бремя по выплатам будет возложено на областной минздрав.

С решением не согласились ни истцы, ни ответчики: первые нашли сумму компенсации слишком низкой, вторые – наоборот.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда сочла решение суда первой инстанции обоснованным, а суммы компенсации – справедливыми. Решение суда оставлено в силе. Больница должна выплатить семье погибшей женщины порядка 9 млн рублей, а также – пособие ребенку по потере кормильца.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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