Концерт в честь Дня Победы в Екатеринбурге проведет актер Сергей Холмогоров

Актер театра и кино Сергей Холмогоров, сыгравший в более чем 250 фильмах и сериалах, станет ведущим концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге.

Выпускник Свердловского театрального училища известен по большому количеству кинокартин, среди них: «Донбасс. Окраина» Рената Давлетьярова, «Папы» с Сергеем Безруковым и Дмитрием Нагиевым, «С чего начинается Родина» Рауфа Кубаева и «Двенадцать» Никиты Михалкова.

В основу концерта «Дорога к Победе» легли исторические факты о подвиге, характере и особой роли уральцев и тех, кто оказался на Урале во время эвакуации в Великую Отечественную войну.

«В годы Великой Отечественной войны наш город стал местом спасения для экспонатов Эрмитажа, который уже в мирное время оставил часть коллекции в Екатеринбурге в знак благодарности за вклад в сохранение культуры. Схожая ситуация была с МХАТом и писателями. Для нас эти факты стали отправной точкой для создания программы Дня Победы. Мы в архивах и документах нашли такие вещи, о которых мало кто знает. После концерта равнодушных среди зрителей не останется», – говорит автор концертной программы Роман Постовалов.

Напомним, что с прошлой недели в историческом сквере началась сборка главной сцены, на которую выйдет не только Сергей Холмогоров, но и десятки известных людей из Екатеринбурга, которые будут выступать, читать стихи и петь песни. Хедлайнерами концерта станут Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская.

Екатеринбург, Елена Васильева

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