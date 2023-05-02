Сотрудники ЕВРАЗа на Урале и в Сибири провели массовый субботник

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ ЗСМК на Урале и в Сибири провели массовый субботник. В нем приняло участие 2,5 тысячи человек. В порядок ими приводились территории комбинатов, а также городских улиц, парков и других общественных пространств в Нижнем Тагиле, Качканаре и Новокузнецке.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа, в Нижнем Тагиле в порядок были приведены территории у административно-бытовых корпусов комбината, а также прилегающие городские улицы. По итогу было собрано более 1000 м3 мусора. Площадь очищенной территории составила порядка 200 000 кв. м.

Участники молодежной организации ЕВРАЗ НТМК накануне Дня Победы очистили от прошлогодней листвы и мусора площадь у музея боевой славы металлургов. На самом комбинате подмели дороги, обочины и тротуары, подрезали и побелили деревья, планируется покрасить бордюры и скамейки, высадить цветы.

Сотрудники дирекции по сбыту дивизиона «Урал» вышли на субботник в подшефном детском саду № 196 Нижнего Тагила, прибрали территорию, вывезли мусор и провели праздник для детей.

Горняки ЕВРАЗ КГОК прибрались на территории подразделений, а также навели порядок в 8-м микрорайоне Качканара: на участке, соединяющем городскую часть и сектор малоэтажной застройки в поселке Кулацком.

«Субботники – апрельская традиция, которая существует на комбинатах много лет. Долг каждого – выйти и убрать территорию после зимы. После субботников комбинаты и города становятся чище, и это весомый вклад каждого сотрудника в заботу об окружающей среде», – отмечает директор по управлению проектами дивизиона «Урал» Павел Колпаков.

Кроме того, сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК привели в порядок территорию вдоль железнодорожной линии по улице 40 лет ВЛКСМ и часть дороги по улице Климасенко в Новокузнецке. Всего в Заводском районе металлурги уберут более 20 крупных территорий, которые не относятся к придомовым: пустыри, участки вдоль дорог и внутри кварталов, аллеи. Также побелят деревья и покрасят бордюры. Субботники проходят и на территории металлургического комбината и горнорудных предприятий.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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