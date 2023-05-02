Авиалесоохрана: в мае на юге Свердловской области количество пожаров может превысить среднемноголетнее

Федеральная Авиалесоохрана дала прогноз пожарной опасности в лесах России на май. Свердловская область попала в число регионов, где «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах». Речь идет о южных районах.

«Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора. В летний период к человеческому фактору добавляются грозы, – уточнили в пресс-службе Авиалесоохраны. – Также важна роль раннего обнаружения пожаров, для чего лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения. Тушение пожаров проводится лесопожарными службами и привлеченными лицами как ручным способом, так и с применением наземной и авиационной техники».

В Уральском федеральном округе большое число пожаров может возникнуть также в северной части Челябинской области, на всей территории Курганской и в южной части Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что за минувшую неделю всего в России было ликвидировано 653 лесных пожара на общей площади, пройденной огнем, 40 182 га. Наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Омской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Амурской, Курганской, Иркутской областях, Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях.

Напомним, 25 апреля в Свердловской области произошло сразу несколько крупных пожаров, от которых пострадали населенные пункты. В поселке Сосьва сгорело более 90 домов, в Таёжном – 20. Власти региона обещали построить для погорельцев жилье, а также выплатить по 10 тысяч рублей матпомощи и до 100 тысяч рублей в качестве компенсации за утраченное имущество.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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