Волчанск, Верхняя Тура и Арамиль стали лидерами в голосовании «Комфортная городская среда»

Почти 393 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в голосовании за проекты благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда».

Лидером онлайн-кампании стал город Волчанск, где проголосовали более половины жителей. Большинство горожан (4807) отдали предпочтение проекту обустройства городской набережной.

В Верхней Туре в голосовании приняли участие треть жителей. Более 2,7 тысяч человек выбрали проект благоустройства аллеи к мемориалу Славы.

Также активность в голосовании показали жители Арамили. В городском округе идет соперничество между проектами благоустройства парка «Левобережье» (2930 голосов) и обустройства набережной возле храма Святой Троицы (1866 голосов).

Пятерку городов-лидеров замыкают Среднеуральск и Верхний Тагил, которые уже перевыполнили целевые показатели по голосованию в программе «Комфортная городская среда».

«Хочу напомнить, что легитимным голосование признается только в том случае, если в целом по городскому округу участниками кампании стало не менее 25% жителей старше 14 лет. Это главное условие. И только в этом случае муниципалитеты могут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов для обустройства площадок-победителей», – сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

В Екатеринбурге на сегодня за объекты будущего благоустройства проголосовало почти 50 тысяч горожан. В списке общественных территорий первое место с большим отрывом занимает летний парк «Уралмаш» (23 882 голосов). За ним следуют парк Чкалова (9 051 голос), парк 50-летия ВЛКСМ (8 317 голосов), парк Энгельса (6 274 голосов) и сквер им. Титова (2 229 голосов).

Напомним, рейтинговое голосование за первоочередное благоустройство общественных территорий проходит по 31 мая 2023 году. Оставить свой голос можно на странице проекта 66.gorodsreda.ru или на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование». Каждый участник голосования может выбрать одну территорию или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий. Площадки-победители получать федеральный грант на благоустройство в 2024 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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