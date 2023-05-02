В Сосьве снова вызвали пожарных и спецтехнику (ФОТО)

Сегодня днем от очевидцев поступило сообщение об очередном пожаре в поселке Сосьва, где неделю назад сгорело 90 жилых домов. В МЧС уточнили, что пожара как такового нет, происходит тление очагов строительного мусора.

«Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в нескольких районах поселка Сосьва. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит тление разрозненных очагов строительного мусора и опила. Открытого горения не наблюдается», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В районе «Биржи №4» работает 8 спасателей и 3 единицы спецтехники, в районе «Новой биржи» – еще 12 человек и 4 единицы техники. «Для организации бесперебойной подачи воды к очагам тления следует опорный пункт для тушения крупных пожаров. В его составе находится пожарная насосная станция. Угрозы для населения нет», – уточнили в МЧС.

Напомним, 25 апреля в Сосьве произошел крупный пожар, во время которого сгорело более 90 жилых домов. Во время пожара пришлось эвакуировать более 200 заключенных местной лечебной исправительной колонии, которых перевели в Нижний Тагил. Власти обещали, что в ближайшее время выплатят каждому пострадавшему матпомощь по 10 тысяч рублей, а затем компенсацию за утраченное имущество – до 100 тысяч рублей на человека. На выплаты выделят 95 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области. Кроме того, в Сосьве в ближайшее время начнут строить 60-квартирный дом и индивидуальные модульные дома для тех погорельцев, которые решат остаться в поселке. Ремонт домов, которые после пожара можно восстановить, уже начался. Также в поселке планируют отремонтировать уличное освещение и заменить трубопровод.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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