В Алапаевске лишили мандата депутата, осужденного по уголовной статье

Дума Алапаевска досрочно прекратила полномочия депутата Андрея Дедюхина, который был осужден по уголовной статье. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в декабре 2022 года депутата признали виновным в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу. Согласно ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осужденный по уголовному делу депутат должен быть лишен мандата. Однако дума Алапаевска своевременно этот вопрос не рассмотрела. Прокуратура внесла председателю думы представление об устранении нарушений федерального законодательства. После этого дума прекратила полномочия депутата Дедюхина.

Алапаевск, Елена Владимирова

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