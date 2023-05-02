В мэрии рассказали о планах выключить отопление в Екатеринбурге

Несмотря на теплую погоду в Екатеринбурге, городские власти пока не называют точную дату завершения отопительного сезона. В пресс-службе администрации «Новому Дню» пояснили, что решение будет оглашено завтра в ходе специального брифинга.
Отметим, по федеральным нормам, отопление можно отключать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха равна или больше +8 градусов. Например, днем +12, ночью +5.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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