«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы на Иссык-Куль

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 19 июня запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Тамчы. Туристы смогут за три часа долетеь до уникального озера Киргизии.

«С 19 июня по 15 сентября «Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Тамчы (Международный аэропорт «Иссык-Куль») и обратно по понедельникам и пятницам. Советуем вам заранее найти персонального гида, который составит туристическую программу, организует трансфер и покажет самые удивительные места близ озера Иссык-Куль», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Билеты можно купить на официальном сайте перевозчика, в приложении и авиакассах. Добавим, что сейчас в Тамчы можно улететь только со стыковкой.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»